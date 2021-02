C'è tanto nervosismo per la direzione di gara di Maresca. L'arbitro ha diretto una partita intensa ma senza episodi clamorosi nei primi 45', ma ha peccato fino ad ora di coerenza, almeno per quanto riguarda la gestione dei cartellini e delle ammonizioni. Due i gialli estratti all'indirizzo dei giocatori della Juve, uno per il Verona. Sono parsi entrambi eccessivi quelli dati a Ramsey e De Ligt, con tante proteste dell'olandese e di Pirlo. Anche Nedved è parso arrabbiato in tribuna.