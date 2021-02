La Juventus riparte da Verona e dall'Hellas a caccia di tre punti importanti per accorciare su Milan e Inter. Una sfida tosta, difficile e da giocare fino al 90'. Ecco la designazione arbitrale per la gara:



H. VERONA – JUVENTUS Sabato 27/02 h. 20.45

MARESCA

LIBERTI – VECCHI

IV: GIUA

VAR: BANTI

AVAR: RANGHETTI



Qui di seguito la cronaca delle situazioni da moviola di Hellas Verona-Juve



45' Finisce il primo tempo. Ronaldo all'uscita dal campo si avvicina a Maresca e ha una richiesta chiara: far giocare. Lasciar correre su qualche contatto in più da entrambe le parti, perché è una partita che risulta troppo spezzettata.



45' Falo di Barak su Alex Sandro: giallo. 38' Lasagna travolge Szczesny. Diverse proteste della Juve per alcuni cartellini non dati e un metro arbitrale non coerente.



32' Ammonito anche De Ligt per un contatto aereo. Olandese incredulo, Pirlo protesta.



18' Ammonito Ramsey per fallo su Zaccagni: giallo sbagliato, il gallese tocca il pallone.



1' Partiti