Il Verona e Ivan Juric preparano la sfida alla Juve, con un'idea ben precisa. Come racconta Tuttosport: "Il primo riguarda la fase difensiva, che - tradotto in soldoni - significa come fermare Cristiano Ronaldo, specie dopo quanto ha fatto vedere lunedì sera contro il Crotone. Probabile che Juric decida di affidarsi a una marcatura a uomo, con Giangiacomo Magnani tra i maggiori indiziati per essere il prescelto. Quello del francobollatore è un compito che Magnani ha già svolto molto bene a San Siro contro il Milan, quando - per il tempo in cui è rimasto in campo - ha praticamente annullato Zlatan Ibrahimovic. Dovrà ripetersi con Ronaldo, magari con il supporto dei compagni di reparto che dovrebbero essere Gunter e Lovato".