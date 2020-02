Ivan Juric ha diramato l'elenco dei convocati per Hellas Verona-Juventus, 23a giornata della Serie A TIM 2019/20, in programma oggi, sabato 8 febbraio (ore 20.45), allo stadio Bentegodi. Out Badu, Danzi e Salcedo. Diffidati Veloso, Kumbulla, Faraoni, Verre e Rrhamani



1 Silvestri

4 Veloso

5 Faraoni

6 Lovato

8 Eysseric

9 Stepinski

10 Di Carmine

11 Pazzini

13 Rrahmani

14 Verre

15 Bocchetti

16 Borini

20 Zaccagni

21 Gunter

22 Berardi

23 Dimarco

24 Kumbulla

27 Dawidowicz

32 Pessina

33 Empereur

34 Amrabat

88 Lazovic

96 Radunovic

98 Adjapong