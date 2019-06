L'Hellas Verona torna in Serie A, ne gioisce anche la Juventus. Sì, perché con la promozione nella massima serie, conquistata ieri, il club scaligero ha attivato anche l’obbligo di riscatto di Luca Marrone per una cifra vicina a un milione di euro. Lo ricorda Goal, che spiega come il tuttofare torinese abbia chiuso così definitivamente la sua avventura con la Juve: è partito dalle giovanili e, tra un ruolo e l'altro, è arrivato in prima squadra. Poi un girovagare tra diverse squadre, sempre in prestito, e ora una nuova casa: definitiva.