Si chiama Helga Lovekaty, splendida modella russa e star dei Mondiali 2018. Sempre presente sugli spalti per suguire un calciatore: si trattava della stella colombiana James Rodriguez e i più maligni sostenevano che in quegli anni fosse colpa di Helga se la stella in prestito dal Real Madrid al Bayern Monaco fosse sempre infortunato. A presentarli, si racconta fu il numero 7 della Juventus, Cristiano Ronaldo in occasione di un festa estiva.



Fra Helga e James scattò così la scintilla. che ha fatto perdere la testa a James Rodriguez che per lei ha lasciato pure la moglie. L'amore non durò, ma la splendida Helga non perde occasione per far parlare di sé. In questi giorni in tempo di emergenza da coronavirus ha posato con una mascherina sul volto e poco altro...



Nella gallery i migiori scatti di Helga Lovekaty, modella con quasi 4 milioni di follower su Instagram.