Your browser does not support iframes.

Si chiama ​Helga Lovekaty ed è la modella russa che lo scorso anno ha fatto perdere la testa a James Rodriguez che per lei ha lasciato pure la moglie. Non è dato sapere se i due si frequentino ancora, di certo a farli conoscere sarebbe stato Cristiano Ronaldo che adesso sta spingendo per portare il colombiano alla Juventus. I due sono in costante contatto ma Carlo Ancelotti si sta mettendo nel mezzo cercando di convincere El Diez a firmare con il Napoli. Dopo l'addio al Bayern, James è pronto ad una nuova avventura professionale, quella con Helga sarebbe durata appena qualche mese...



Nella gallery i migiori scatti di Helga Lovekaty, modella con quasi 4 milioni di follower su Instagram.