La Juve domina e vince. I bianconeri hanno battuto 3-1 l'Udinese all'Allianz Stadium nell'ultimo turno di campionato, tornando anche in testa alla classifica. Ha impressionato, particolarmente, il tridente, schierato da Sarri a sorpresa, in grado di regalare occasioni da gol, giocate e reti. Va a segno Ronaldo, per ben due volte, con una rete di Bonucci a chiudere la pratica. Nel recupero la rete dei friulani, che non cambia la sostanza. Bene anche Demiral, osannato dai tifosi, meno celebrato invece Rabiot, ancora troppo ingolfato.



