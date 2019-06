È iniziato il countdown per l’arrivo di Eden Hazard al Real Madrid. I Blancos sono ad un passo dalla conclusione della trattativa. L’operazione dovrebbe concludersi per 100 milioni di euro. Il fantasista belga ha già fatto capire di gradire la destinazione e le sue parole dopo la vittoriosa finale di Europa League contro l’Arsenal sanno tanto di addio al Chelsea. La Juventus, dal canto suo, si potrebbe attivare per mettere a segno almeno due colpi tra i big del Real dati in partenza. Non è un mistero che i bianconeri stiano seguendo con un certo interesse gli sviluppi della trattativa per capire quale sarà la posizione di Isco e James Rodriguez nello scacchiere di Zinedine Zidane. L’arrivo di Hazard potrebbe accelerare i tempi dell’operazione della Juve.