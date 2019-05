A breve dovrebbe essere ufficiale. Eden Hazard è pronto a vestire la casacca del Real Madrid, diventando il primo colpo dell’estate dei Blancos. La trattativa con il Chelsea sembra si stia concludendo in modo positivo, con i Blues ormai rassegnati a salutare il fantasista belga per la cifra di 87 milioni di sterline. Ed il mercato delle Merengues sembra pronto a regalare importanti sorprese in entrata ed in uscita. Tra i possibili partenti ci sono Isco e James Rodriguez. Il primo non ha convinto in questa stagione e, con l’arrivo di un concorrente interno, l’addio potrebbe essere sicuro. Il colombiano, invece, lascerà con ogni probabilità il Real. La Juventus è interessata ad entrambi i giocatori.