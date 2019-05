Continuano a rincorrersi le voci che vorrebbero Eden Hazard al Real Madrid. Ormai il fantasista belga è prossimo a lasciare il Chelsea dopo sette anni. I Blancos offrirebbero qualcosa come 100 milioni di euro ai Blues per avere il via libera ed assicurarsi il giocatore. L’affare sembra ormai concluso e pare che a giorni arrivi l’annuncio ufficiale del trasferimento. Si prospetta un’occasione d’oro per la Juventus. I bianconeri continuano a sondare il terreno per Isco e James Rodriguez. Con l’arrivo di Hazard, le loro cessioni diventerebbero molto più facili. Tutto dipende dalle Merengues e dalla tempistica con cui si concretizzerà uno dei colpi di mercato più intriganti.