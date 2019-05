Eden Hazard annuncia l'addio al Chelsea subito dopo la vittoria dell'Europa League. "Il futuro? Non lo so ancora, decideremo nei prossimi giorni. Il mio obiettivo era vincere il trofeo, è la cosa più importante. Ho preso già la mia decisione, sì l'ho presa. Due settimane fa. L'ho detto al club e adesso aspetto. So che tutti i tifosi vogliono saperlo, credo che sarà un addio ma nel calcio non si può mai sapere. Adesso credo che sia tempo per una nuova sfida", le sue parole. Ad attenderlo c'è quasi sicuramente il Real Madrid, che potrebbe così liberare Isco per la Juventus.