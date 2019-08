Eden Hazard ​​è un nuovo giocatore del Real Madrid, ma nel suo recente passato al Chelsea ha avuto la possibilità di conoscere sia Antonio Conte sia, per ultimo, Maurizio Sarri. Intervistato da Il Corriere della Sera, il fantasista belga ha così risposto alla domanda sul confronto tra i due tecnici: "​Chi mi ha colpito di più? Da loro ho imparato molto. Sono diversi tra di loro, per carattere e idea di calcio, ma hanno un cosa in comune: sono due vincenti. Hanno uno stile marcato, sanno quali indicazioni dare al gruppo. Se seguo la Serie A? Certamente. Il calcio è sempre stata la mia passione e il campionato italiano è uno dei più importanti al mondo".