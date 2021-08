Secondo quanto riportato da Sky Sport, al momento né Edenné Pierresono obiettivi concreti della Juventus. I bianconeri, dopo aver praticamente bloccato Kean, potrebbero tornare sul mercato per un altro colpo, magari un centravanti. In questo caso, l'unico nome - che resta da convincere - è quello di Mauro Icardi. Staremo a vedere come si muoveranno le pedine, anche perché tutto è legato al possibile approdo di Mbappé al Real Madrid. Ultime ore caldissime.