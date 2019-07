Non sarà Eden Hazard il prossimo numero 7 del Real Madrid. Dopo la tragica stagione di Mariano Diaz con la maglia che è stata per tante stagioni di Cristiano Ronaldo, il belga ha deciso di non raccogliere, almeno per il momento, l'eredità del fenomeno portoghese, oggi alla Juventus. La decisione di Hazard è di quelle a sorpresa: indosserà il numero 23, in onore di Michael Jordan e della sua passione per il basket NBA. Per il 7 di Ronaldo ci sarà tempo.