Così il belga Eden Hazard, del Real Madrid, in un'intervista a RTBF: "Cosa ruberei ad altri grandi campioni? Il piede sinistro a Messi. La fame di vittorie di Cristiano Ronaldo e la classe di Zidane. Quella è unica nel suo genere. Se devo parlare di un giocatore che non ho mai incontrato e con cui mi piacerebbe lavorare un giorno è senza dubbio Riquelme. Ho guardato tutti i suoi video quando ero più giovane e devo dire che mi piacerebbe incontrarlo in un campo o semplicemente parlare con lui. Sarebbe fantastico!"