Kai Havertz viaggia a passi spediti verso il Chelsea. Dalla Germania insistono secondo la Bild il gioiellino tedesco ha chiesto al Bayer Leverkusen di essere ceduto ai Blues. Il suo entourage avrebbe già trovato l’accordo con i londinesi sulla base di 9 milioni di euro all’anno, ma i tedeschi continuano a chiedere la bellezza di 90 milioni. Il classe ’99 piace e non poco alla Juventus, che non ha mai affondato il colpo.



JUVE - Perché? Come riporta Calciomercato.com, il suo cartellino ha un prezzo fuori portata, nonostante Sarri lo abbia elogiato pubblicamente e sarebbe un colpo di primissimo livello. Perché Paratici ha già preso Kulusevski e Arthur, i cui stipendi andranno ad aumentare il monte ingaggi, che supera i 250 milioni all’anno. Insomma, un’operazione tecnicamente sublime ma economicamente esagerata, al di là delle possibilità.