Maurizio Sarri non dispensa complimenti a caso. Andrebbe contro la sua etica di sincerità per amore del gioco, tradirebbe il principio secondo cui tutti lo riconoscono, quello un po' scontato un po' rassicurante di maestro. E come tutti i saggi, anche Sarri sente di essere spinto alla ricerca della verità, professando sempre - la sua - verità: “Unisce ottime doti fisiche a grandi qualità tecniche. Il Bayer lo sta utilizzando dietro l'attaccante centrale o esterno, mi sembra un giocatore completo che potrebbe giocare anche da centrocampista totale. Pensare che è un '99 e vederlo in campo con quelle qualità e quella personalità, sicuramente fa pensare che diventerà importantissimo, uno dei più importanti d'Europa”. Esegesi a Kai Havertz, atto unico. Una bella incetta di complimenti, per un giocatore che oggi infiammerà la sfida di Champions e domani anche il mercato. CON CALMA – Come riportato da Calciomercato.com, sia squadra sia giocatore non hanno particolare fretta di cambiare la situazione attuale. Le vetrine della Champions e della Bundes però, stanno cominciando ad illuminarsi ogni volta che passa Havertz, così è inevitabile che anche la Juventus si sia concentrata sul suo futuro. Al momento, scaldano più altri profili, come quelli di Nicolò Zaniolo o Federico Chiesa, ma nessuna occasione viene preclusa per il solo "gusto" di Paratici: l'occasione stessa, d'altronde, fa l'uomo ladro. Manca ancora tempo, ma com'è valso per Tonali nella gara contro il Brescia, l'opportunità di incontrarsi, anzi, scontrarsi, offre più che qualche semplice spunto di mercato. Ronaldo-De Ligt in nazionale, docet.