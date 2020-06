"Al momento non è un nostro obiettivo": Frank Lampard è stato chiaro parlando di Kai Havertz, il gioiellino del Bayer Leverkusen sul quale c'è da tempo la Juventus. I bianconeri lo studiano da vicino e valutano se affondare il colpo e presentare un'offerta, nelle ultime settimane si era parlato di un forte interesse del Chelsea che però per ora rimane defilato come spiega il suo allenatore. L'unico ostacolo è rappresentato dalla richiesta del Bayer Leverkusen, che non ha nessuna intenzione di svendere il classe '99.