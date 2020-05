Secondo quanto riportato in Spagna da Defensa Central, ci sarebbero novità sul fronte Kai Havertz. Chiaramente in uscita. Il giocatore del Bayer Leverkusen, per il portale iberico, sarebbe più vicino a vestire la maglia del Real Madrid: Kai lo sogna da una vita, e il procuratore non ha intenzione di deludere le sue aspettative. Per questo, sarebbe subito partita la proposta ai blancos, mostratisi interessati ma non ancora pronti a intavolare una trattativa. Il motivo? La cifra richiesta dai tedeschi spaventa, pure parecchio. Si parte da 100 milioni di euro.