La Juventus ha messo il talentuoso attaccante del Bayer Levekusen, Kai Havertz nel mirino. Secondo quanto riportato dal Sunday Express, tuttavia, sul classe 1999 ha messo gli occhi una nuova rivale. Si tratta del Manchester United che si aggiunge a Bayern Monco e Liverpool nella corsa al talento tedesco. La Juve avrà la possibilità di parlare direttamente con i dirigenti del Bayer proprio in occasione della partita tra le due squadre il primo ottobre, a Torino: i bianconeri puntano tanto sul talentino del Leverkusen, stella polare dei tedeschi anche in questo inizio complicato di Champions e Bundesliga. Che possa arrivare un'altra scommessa dalla trequarti in su? Kai lo spera.