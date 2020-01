La Juventus si defila. Dopo che si era vociferato di un possibile interessamento da parte dei bianconeri per Kai Havertz del Bayer Leverkusen, le strade del futuro del gioiello tedesco sembrano portare altrove. Come riporta fichajes.com, sul talento classe '99 sono in pressing sia Real Madrid sia Barcellona, in un testa a testa ormai solito non solo durante la stagione in Liga. La cifra sembra essere molto alta, con le aspirine che lascerebbero partire Havertz solo a fronte di una cifra pari o superiore a 130 milioni di euro.