La Juve è interessata a Kai Havertz, fantasista del Bayer Leverkusen. Sul classe '99 è però forte il pressing di Bayern Monaco e Borussia Dortmund. In particolare, secondo Kicker, i gialloneri sarebbero disposti a offrire circa 90 milioni di euro per bruciare la concorrenza e assicurarsi Havertz. Il tedesco è seguito anche in Inghilterra.