La Juve non smette di seguire Kai Havertz, trequartista del Bayer Leverkuseen classe '99. Il gioiellino tedesco, però, non fa gola solo ai bianconeri e sembra che il Manchester United si stia muovendo in anticipo proprio per superare ogni concorrente. Secondo quanto riportato da todofichajes.com, i Red Devils avrebbero già messo da parte i soldi per convincere i tedeschi a lasciarlo partire: 80 milioni di euro, una cifra importante per uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo.