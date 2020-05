Secondo quanto riporta Fichajes.net, nella corsa a Kai Havertz, talento classe '99 del Bayer Leverkusen, è piombato il Bayern Monaco. Il club bavarese vuole ringiovanire la rosa e puntare sul giovane tedesco sarebbe in linea con la filosofia della squadra, che da sempre anima il mercato interno alla Bundesliga. Havertz è anche nel mirino del Manchester United, mentre la Juventus appare più defilata, pur continuando a monitorare gli sviluppi per un eventuale inserimento in corsa.