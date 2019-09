All'età di 20 anni ha già cinque presenze con la nazionale maggiore tedesca e ben 113 con il Bayer Leverkusen con cui ha segnato ben 31 gol. No, quello di Kai ​Havertz non è un talento normale e la Juventus lo sa bene. Tutti i report arrivati sulla scrivania di Fabio Paratici sono positivi, anche di più. Gli scout bianconeri hanno già approvato il talento tedesco che piace da tempo anche lo stesso Paratici. Martedì sera all'Allianz Stadium tutta la Juve, dal tifo alla dirigenza, potranno vederlo da vicino mentre ai bianconeri in campo sarà affidato il compito di fermarlo.



NUMERI RECORD - In questa prima parte di stagione sta trascinando il suo Bayer. Tre gol ed un assist in otto partite stagionali con il Leverkusen che è distante solo due punti dalla capolista Bayern Monaco che da anni cannibalizza la Bundesliga. Anche in patria lo vogliono tutti e con tutti s'intendono le due altre big del campionato: il Bayern ed il Borussia ma Kai fa gola soprattutto alle big di Premier. Fantasia al potere per il nazionale tedesco che può giocare sia trequartista che esterno destro: un talento puro che con un allenatore come Maurizio Sarri potrebbe definitivamente esplodere. PREZZO - La cifra richiesta dal club tedesco, però, è altissima: non meno di 80 milioni di euro ed entro il termine della stagione il prezzo del cartellino potrebbe anche lievitare oltre i 100 milioni di euro. Certo, bisogna vedere chi sarà disposto a mettere sul piatto una cifra così pesante ma il Bayer sa di avere in casa uno dei potenziali talenti del futuro. Venti anni appena e già più di 100 presenze con la sua squadra di club. Il contatto, poi, scade nel 2022. Manca ancora tanto e il Bayer ha il coltello dalla parte del manico. Paratici aspetta di vedere Havertz per l'ennesima volta dal vivo ma per la prima volta in assoluto contro la Juventus. Neanche un esame finale perché il talentino tedesco alla Juve ha già convinto tutti. Tutte le big d'Europa, quelle inglesi per prime, sono però pronte a dare battaglia ai bianconeri (che prima di comprare in quella posizione deve anche cedere) a partire dalla prossima estate.



@lorebetto