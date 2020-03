Si sono guardati, faccia a faccia, Kai Havertz e la Juve. Cinque mesi fa in Champions League la sfida tra i bianconeri e il Bayer Leverkusen, il club che ha sgraziato il talento di questo trequartista classe ’99, tutto tecnica e personalità. Ieri un gol, nella vittoria del Bayer Leverkusen contro i Glasgow Rangers. Ma Maurizio Sarri lo aveva già capito: “Diventerà un giocatore importantissimo”, aveva detto dopo averlo incrociato qualche mese fa. E la sua stima, ad oggi, è immutata, in quanto vedrebbe benissimo il giocatore nella sua Juve.



LA SCELTA - La Juve lo segue da anni con crescente interesse, ma ha fatto la sua scelta per la prossima estate: secondo quanto riferito da calciomercato.com, infatti, i bianconeri non andranno all’assalto di Havertz nella prossima finestra di mercato. Il motivo è legato alla valutazione che ne fa il Bayer Leverkusen: 80 milioni di euro, cifra troppo alta, anche perché la Juve un investimento sulla trequarti per la prossima stagione lo ha già fatto, ed è Kulusevski. Per questo Havertz piace, sia a Sarri che alla Juve, che però in estate si concentrerà su altri obiettivi.