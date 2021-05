Kai Havertz come Alex Del Piero? Sì, nell'esultanza. Parola dell'ex capitano della Juventus, che analizzando la vittoria del Chelsea nella finale Champions League contro il Manchester City ha detto: "Con quella linguaccia che ha fatto potrebbe essere mio figlio". Vecchi ricordi di Juve in maglia Blues, con Havertz al posto di Del Piero. Giocata decisiva, pallone in rete e via a esultare con la lingua di fuori. Ieri Alex, oggi il classe '99 del Chelsea.