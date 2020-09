Sarà che era un'intervista rilasciata ai canali ufficiali giallorossi, sarà che ha militato nella Juventus solo nella famigerata stagione di Gigi Maifredi, fatto sta che l'ex centrocampista tedesco Thomas Hassler ha mostrato di non essere rimasto particolarmente entusiasta dell'esperienza alla Juve. Ecco cos'ha dichiarato: "La Serie A italiana era il miglior campionato in Europa, all'epoca. Ho dei bei ricordi di quel periodo. La mentalità italiana, la cultura, l’ospitalità, la cucina... È stato semplicemente tutto meraviglioso. Ovviamente, porto con me più ricordi alla Roma che alla Juventus. Non può essere altrimenti, sono stato giallorosso per tre anni (dal 1991 al 1994, dopo essere andato via dal club bianconero, ndr). I miei assist, i miei gol, i successi, tutto questo mi ha sempre reso felice. Calcisticamente parlando, se devo indicare il momento migliore, dico il gol segnato alla Juventus in una partita vinta 2-1 nel '93, con un gol mio e uno di Giannini".