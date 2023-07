A La Nuova Provincia, Luisparla così del futuro: "Ci siamo dimostrati un grandissimo collettivo pur potendo contare su dei singoli di altissima qualità, certo aver vinto il premio di migliore della competizione non può che rappresentare una soddisfazione personale grandissima. La Juve? Sono in bianconero da quando ero piccolo e il ricordo che al momento porto nel cuore è la doppietta contro il Benfica in Youth League, spero di riuscire ad esordire in Serie A indossando questa maglia".