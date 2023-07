Intervistato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, il giovane calciatore della Juve Primavera, Luis, ha raccontato quello che è stato il suo approdo in binconero, soffermandosi anche sulla finale con il Portogallo.- 'Loro avendoci battuti penseranno che sarà una partita facile. Noi però arriviamo da un momento positivo, siamo tranquilli, motivati e ce la giocheremo in maniera completamente diversa'.– '. Ero in macchina con mio padre e mio fratello e ci disperavamo perché non trovavamo la strada giusta. Ancora adesso quando mi danno un passaggio glielo dico: ‘Pà, ma quante volte ci è toccata questa via?’, e lui si mette a ridere. Ormai niente navigatore eh, la sa ad occhi chiusi'.– Mi trovo meglio a fare la mezzala o il trequartista,– 'Il mio idolo è Cristiano. L'ho visto, alla festa di Natale. È passato cinque secondi da noi per fare una foto. Mi è passato proprio davanti e mi sono venuti i brividi. Parlarci? Ma va…'.- 'Sono contento, ne sento tanti, però sinceramente non ci penso. Grandissimi giocatori, per carità, ma io faccio il mio e voglio diventare Hasa, nessun altro'.– 'Magari vado in vacanza. Ma l’aereo per tornare è lunedì, quindi domani sera coi ragazzi si prevede una bella festa. Speriamo ci sia anche la coppa…'.