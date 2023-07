Attraverso il proprio sito ufficiale laha speso parole di elogio per i suoi Lorenzo, Luise Nicolò, freschi campioni europei con l': "Che soddisfazione, per gli Azzurrini di mister Bollini. E che soddisfazione per Dellavalle, Hasa e Turco, i giovani della nostra U19 che hanno partecipato alla spedizione. Una spedizione che torna a casa da Malta con un trofeo: la Nazionale Under 19, infatti, vince il suo, a vent'anni esatti di distanza dal primo. Succede al termine di una Finale, con il Portogallo, giocata molto bene, comandando per lunghi tratti il gioco e sapendo resistere, alla fine, alle folate dei lusitani. Una finale decisa da un gol di Kayode al 18' del primo tempo, cui hanno preso parte dall'inizio Dellavalle e Hasa (autore del gol che ci aveva qualificati alle semifinali); rimasto a disposizione Turco, comunque presente in altre gare degli Azzurri. Non resta dunque che festeggiare e fare i complimenti a tutta la squadra e ai nostri tre ragazzi!".