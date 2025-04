Harry Kane non le manda a dire: frecciata all'Inter

Getty Images

Un errore pesante, quello commesso da Harrynel primo tempo della sfida d’andata contro, quando il punteggio era ancora sullo 0-0. L’attaccante inglese, leader del reparto offensivo, non si nasconde e ammette: “Potevo fare più gol. L'importante, anche per il futuro, è creare le occasioni. La risposta migliore sarebbe segnare una tripletta al ritorno”. Parole che denotano consapevolezza ma anche voglia di riscatto.Kane guarda già alla gara di ritorno, in programma a Milano, consapevole della difficoltà dell'impegno ma anche del potenziale della propria squadra: “A Milano la partita sarà simile, l'Inter ha ottimi giocatori a cui dobbiamo fare attenzione. Ma nel complesso, penso che la partita di oggi (ieri, ndr) possa darci un po' di fiducia”.

Non manca, però, una stoccata all’atteggiamento degli avversari: “Alla fine hanno festeggiato come se fossero già qualificati... Ma è ancora tutto da giocare”. Un modo per lanciare un messaggio chiaro: il verdetto definitivo arriverà solo al termine dei 90 minuti del ritorno.Kane, insomma, non si tira indietro: si assume le responsabilità per l’occasione fallita ma rilancia con determinazione. Il passaggio del turno è ancora apertissimo, e il bomber inglese promette battaglia. A San Siro servirà una prestazione all’altezza, e magari anche qualche gol in più.