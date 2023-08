Faccia scura e occhiali da sole, nessuna voglia di parlare se non con qualche tifoso che lo ferma per un selfie e una pacca sulle spalle. Nel primo pomeriggio di oggi, Leonardoentra nella hall dell’aeroporto di Caselle, si lascia Torino alle spalle e di fatto dà il via alla sua nuova avventura tedesca, presumibilmente l’ultima della sua carriera da calciatore. Oltre 500 presenze, un pezzo importante della storia bianconera, ma oltre a questo il difensore si lascia dietro gli strascichi di una rottura traumatica con Madama., sono stati le fondamenta di quel ciclo vincente che resterà scolpito nella pietra. Hanno fatto godere i tifosi bianconeri così come quelli azzurri.ammaliati dall’intesa e dall’efficacia di questo blocco difensivo. “Sono i migliori al mondo”, diceva il romanistanel 2016. “Professori” li ha definiti José. Ma sono diversi, calciatori e allenatori, che negli anni hanno tessuto le lodi di chi ha eretto le mura di un fortino che per lunghi tratti è sembrato inespugnabile.Al termine di questa storia, però, all’interno emergono le divisioni.Nessun saluto ai tifosi, nessuna passerella allo Stadium, nessuna promessa di un posto dirigenziale al suo ritorno, nessun ruolo da ambasciatore della juventinità. In mezzo a tutto ciò, beghe legali e l’eco della voce dei tifosi che si fa in due tra chi difende Bonucci e chi lo ha già dimenticato.