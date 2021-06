Un debutto da Re. E forse non poteva andare in altro modo, perché Cristiano Ronaldo non aveva altro obiettivo all'infuori della vittoria, del debutto col sorriso, anche perché quel girone che si ritrova - oltre all'Ungheria, battuta, ci sono Francia e Germania - è tutto fuorché abbordabile. Misteri degli Europei, ecco. Che ha provato a sbrogliare e che ha provato a esorcizzare con una doppietta sontuosa, arrivata subito dopo il gol scacciapensieri di Guerreiro.



In tutta Europa l'hanno celebrato, sia per i gol e la prestazione, sia per i record ormai inquantificabili. Con i due gol all'Ungheria, Cristiano è diventato il principale marcatore della storia degli Europei. Anzi: proprio "il Signore degli Europei", così come ha titolato AS.



Nella gallery dedicata, le celebrazioni della stampa per CR7. Il più forte.