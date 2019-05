Your browser does not support iframes.

E' diventata famosa postando per una compagnia di costumi e oggi su Twitter conta ben oltre mezzo milione di follower. E' ​Hannah Palmer una delle modelle in rampa di lancio dall'altra parte dell'oceano. Ventuno anni compiuti appena due giorni fa, la Palmer si è diplomata presso la Prescott High School ed ha studiato presso l'Università dell'Aizona. Su Instagram le sue foto fanno il pieno di like e non ci vuole molto a capire perché. La biondissima Hannah ha curve davvero mozzafiato...