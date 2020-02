Antonio Conte può sorridere in vista della prossima sfida contro la Juventus. Dopo l'infortunio subito in campo, Samir Handanovic migliora e va verso il ritorno in campo. Il portiere nerazzurro era alle prese con un infortunio al mignolo che lo ha costretto a saltare varie sfide ed è stato sostituito da Padelli.

Come riportato da Sky Sport, il portiere dell'Inter riprenderà a lavorare con il pallone già nella sessione di allenamento di domani. Il problema sembra ormai superato e ci sarà contro la Juventus all'Allianz Stadium.