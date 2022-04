Samir Handanovic ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la gara contro la Juve. Le sue parole:



GARA - "Calhanoglu è il miglior rigorista dell'Inter. Una grande vittoria, una partita importante . Non abbiamo vinto giocando bene e giocando tanto ma è una vittoria di carattere che ci piace e ci da entusiasmo. Ora dobbiamo continuare così anche sabato a Verona".



IMPORTANZA - "Era fondamentale. L'avversario era la Juventus e Juve-Inter non è una partita come le altre. Vale solo tre punti ma da entusiasmo, fiducia e cose che ci servono. Per noi è importante tornare a giocare ogni cinque giorni perchè fisicamente abbiamo giocato qualcosa. Quando perdi in Champions ti devasta dal punto di vista psicologico e fisiologico. Oggi era fondamentale per lo Scudetto".



TRAVERSA - "Chiellini mi ha spostato. In quella zona non si può toccare il portiere quindi anche avesse segnato sarebbe stato da annullare, Chiellini lo sa e mi ha chiesto scusa".



ONANA - "Non ho problemi con la competizione, è normale ci sia e mi fa piacere. L'importante è che da questa situazione l'Inter diventi una squadra più forte, poi quello che sarà vediamo. Ora penso a queste partite, sono un professionista e non ho nemmeno firmato per il prossimo anno quindi vedremo. Su Donnarumma voglio dire che se lo vuole può diventare il migliore al mondo. È facile prendersela con lui e non con tutta la squadra. A me lui piace tanto. Firmerò l'anno prossimo? Vedremo. Le cose si fanno in due. Io penso e spero di sì. Nessuno ti garantisce di giocare, non è questa la questione del mio rinnovo".