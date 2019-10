Mamma mia, Handanovic. Due reti subite, appena, per l'Inter di Antonio Conte: e il merito è anche del portiere sloveno, superlativo in questa prima parte di stagione. Domani sera però davanti ci sarà Cristiano Ronaldo, già a quota 4 gol in 7 partite. Nella scorsa edizione de Derby d'Italia, CR7 subito spense i sogni di gloria nerazzurri: dopo il gol di Nainggolan, ci pensò il portoghese a portare a casa il pareggio. Era già una Juve con pochi stimoli, con lo scudetto in tasca e una stagione solo da portare a casa. Adesso è tutta da vivere, con punti tutti da conquistare. E con un Handanovic che può fare la differenza. Eccome.