Quando rientra Samir Handanovic? Ce la farà per il big match contro la Juve? Il portiere sloveno, secondo quanto riportato da Tuttosport, potrebbe anche scendere in campo contro il Ludogorets nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League per una sorta di test in vista proprio dei bianconeri. La sfida scudetto è alle porte e, se si giocherà (il coronavirus che ha costretto al rinvio della gara di questo turno può condizionare anche quelle future), sarà uno spettacolo da non perdere, soprattutto per i giocatori. Handanovic vuole esserci e farà di tutto.