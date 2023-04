Contro la Juve, Simone Inzaghi sembra orientato a schierare in porta Handanovic. Il portiere, ha perso il posto da ormai mesi a favore di Onana, ma per la Coppa Italia, il tecnico potrebbe scegliere nuovamente lo slovacco. Per la Juve, la scelta di Allegri è ricaduta su Perin, portiere titolare in Coppa Italia.