Interpellato sull’accostamento ad Allegri, Andrea Pirlo è stato riconoscente verso il suo ex tecnico, sottolineando la grande prova difensiva dei suoi uomini contro l’Inter: "Se posso vincere quello che ha vinto lui, chiamatemi pure 'allegriano' senza problemi. Preparo ogni situazione in modo diverso e oggi l'Inter non ha avuto occasioni, mentre Handanovic è stato il migliore in campo...". In relazione all’ultima frase, sì, ha proprio ragione. Handanovic ha negato per ben due volte la gioia a Cristiano Ronaldo, risultando il migliore in campo dei suoi. E le pagelle dei quotidiani lo confermano.