Al termine della partita tra Inter e Udinese, e prima delle premiazioni ufficiali che consegneranno nelle mani dei nerazzurri il trofeo che vale lo scudetto, il portiere Samir Handanovic è intervenuto ai microfoni di Dazn dove ha rivelato quella che per lui è stata la parata dell'anno: "Abbiamo aspettato questo momento per troppo tempo, io ho vissuto tutte queste stagioni e c'è stata molta sofferenza, ma ora ce lo possiamo godere, sono molto emozionato. Quale è stata la parata dell'anno? Quella su Chiesa in Inter-Juve"