L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha analizzato il futuro di Samir Handanovic, ricalcando un piano attutato dalla Juventus: “Quella che si chiude tra una settimana non è stata la migliore stagione di Handanovic. Sui social è spesso diventato un bersaglio facile, oggettivamente oltre i suoi demeriti. Ma un calo non può non esserci, è nella natura delle cose. La strategia dell’Inter è chiara. E richiama la Juventus, quanto successo con Buffon in bianconero. A Torino nel 2017 si decise che sarebbe stato giusto affiancare al mito il titolare di domani: arrivò Szczesny, che poi un anno più tardi effettivamente ha rilevato la titolarità di Buffon. Ecco, l’Inter oggi ha un’idea simile: mettere vicino ad Handanovic un portiere alla stessa altezza. L’obiettivo non è tanto creare concorrenza, quanto preparare l’avvicendamento in un ruolo nel quale per nove campionati non c’è mai stata discussione”.