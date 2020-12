Inter fuori da tutto dopo il pareggio con lo Shakhtar Donetsk, il portiere nerazzurro Samir Handanovic parla a Sky Sport al termine della gara: "Abbiamo dato tutto, è stato un gruppo equilibrato ma noi abbiamo perso l'occasione a Kiev e oggi. Potevamo fare meglio, ma non c'è tempo di piangere: restano campionato e Coppa Italia. L'Inter non è una squadra da Champions? Sì, lo dicono i punti e il campo non mente mai. Sono sei partite, bisogna accettare il verdetto. Abbiamo provato di tutto stasera, ma non è arrivato il gol. La gara andava in una direzione diversa, pensavo che loro volessero qualcosa in più ma si sono accontentati. Quanta ferocia ci vuole in campionato? Quando non va bene in Champions ti devasta, per l'amarezza, ma dobbiamo pensare subito al Cagliari. Avevamo la partita in mano, ci è mancato solo il gol".