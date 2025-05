AFP via Getty Images

Hancko verso l'Arabia? Le ultime sull'obiettivo della Juventus

un' ora fa



David Hancko, difensore centrale classe 1997 della nazionale slovacca e del Feyenoord, nonché obiettivo della Juventus nella scorsa sessione di gennaio, potrebbe infatti addirittura salutare l'Europa nella prossima estate. Come riportato dal "QS", sul giocatore sarebbero piombati gli arabi dell'Al Nassr, squadra nella quale milita Cristiano Ronaldo e che è attualmente allenata da Stefano Pioli.



Secondo il Quotidiano Sportivo, il club saudita avrebbe intenzione di offrire 30 milioni di euro agli olandesi per il cartellino. La Juve, dal canto suo, si sarebbe spinta ad un massimo di 20 milioni, e, senza un rilancio, non avrebbe chances di convincere il Feyenoord a cedere il calciatore con destinazione Torino.