Hancko, salta l'Al-Nassr: la posizione della Juventus e dove può andare adesso

Clamoroso dietrofront per David Hancko: il suo trasferimento all’Al-Nassr è ufficialmente saltato, nonostante un accordo già raggiunto con il club saudita. Il difensore slovacco, ex Fiorentina, era arrivato in Austria per unirsi al ritiro della nuova squadra, ma ha ricevuto un trattamento inspiegabile. Gli è stato negato l’accesso all’hotel e non gli è stato permesso di allenarsi.Il Feyenoord ha subito richiamato il giocatore in ritiro a Grassau, in Germania, interrompendo anche la trattativa per Sepp van den Berg, individuato come suo sostituto. Il portavoce del club olandese ha definito la gestione dell’Al-Nassr “scandalosa” e senza precedenti.

Hancko, classe 1997, è sotto osservazione di diversi top club europei. Inter e Juventus, già interessate nei mesi scorsi, stanno valutando la situazione. I nerazzurri lo considerano un’alternativa a Giovanni Leoni, mentre la Juve potrebbe tornare alla carica dopo aver definito altre operazioni.Anche l’Atletico Madrid e club della Premier League come Chelsea e Tottenham restano vigili. Con 140 presenze al Feyenoord e grande duttilità difensiva, Hancko è destinato a essere uno dei nomi più caldi del mercato estivo. L’asta è pronta a decollare.