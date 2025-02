Hancko, Osimhen, Tonali e non solo: chi sono gli obiettivi di mercato della Juventus per l'estate

Simone Gervasio

In caso di qualificazione alla prossima Champions League, la Juventus potrebbe sicuramente disporre di una maggiore potenza di fuoco da investire in sede di mercato per puntellare ulteriormente la rosa in vista della stagione 2025/26.L'idea di Cristiano Giuntoli, secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, sarebbe quella di innestare, all'interno della rosa di Thiago Motta, almeno un profilo per ogni reparto a disposizione del tecnico bianconero.Ma quali sono i nomi sui quali starebbe ragionando la Juventus in vista della prossima sessione di calciomercato che scatterà formalmente il 1° luglio del 2025?

Hancko per la difesa

Il centrocampo: Tonali e Ederson nel mirino

Osimhen per l'attacco, ma occhio a Lookman

L'obiettivo numero uno, per quanto riguarda il pacchetto difensivo rimane sempre, capitano del Feyenoord. L'olandese, seguito a lungo già in nel mercato invernale, è rimasto in Olanda nonostante un accordo di massima con la Juve proprio per volere del suo club che, dopo aver già ceduto Santiago Gimenez al Milan, non voleva privarsi di un'altra sua stella nel mercato di gennaio. La sensazione, però, è che il discorso sia solamente rimandato. La Juve vuole Hancko. Hancko vuole la Juve. E tutto sembra convergere verso la fumata bianca estiva.Per quanto riguarda il centrocampo, in cima alla lista dei desideri di Cristiano Giuntoli ci sarebbe, secondo La Gazzetta dello Sport,. Per il centrocampista del Newcastle la Juventus potrebbe inserire qualche contropartita tecnica - come ad esempio Douglas Luiz - per provare ad abbattere l'ingente costo del cartellino del classe 2000.L'alternativa, se così possiamo chiamarla, è quella di. Dopo Teun Koopmeiners, infatti, la Juventus potrebbe puntare ad un altro centrocampista dell'Atalanta.Per quanto riguarda l'attacco, invece, l'obiettivo numero uno della Juventus rimane. L'attaccante di proprietà del Napoli è attualmente in prestito al Galatasaray, ma si prepara a fare rientro alla base a fine stagione. La sua intenzione rimane comunque quella di cambiare aria e Giuntoli, forte del legame costruito con l'attaccante ai tempi di Napoli, è pronto a sferrare l'assalto.Ci sarà poi da risolvere la questione relativa a, con la Juve che vorrebbe dare continuità al rapporto con l'attaccante francese. Ci sarà dunque da sedersi al tavolo con il PSG per provare, magari, a prolungare il prestito di un altro anno inserendo un'opzione per l'acquisto a titolo definitivo. Sullo sfondo c'è però anche Ademola Lookman, il quale dopo il duro botta-risposta con il suo allenatore, sembra sempre più convinto di lasciare Bergamo al termine della stagione.