Hancko, niente Juventus: tutto fatto con il nuovo club

AFP via Getty Images

. Come annunciato poco fa da Fabrizio Romano, il difensore slovacco ha raggiunto un accordo con il club saudita per un contratto fino al giugno 2028, con il Feyenoord che riceverà 33 milioni di euro più bonus. Niente ritorno in Serie A, dunque, per l'ex Fiorentina, che era stato cercato dallaa gennaio nel momento della massima emergenza in un reparto falcidiato dagli infortuni, senza che però si riuscisse a trovare l'intesa con gli olandesi sulle cifre (Cristiano Giuntoli finì poi per ingaggiare Lloyd Kelly).

Hancko-Juventus, cosa era successo

Hancko è poi stato di nuovo accostato ai bianconeri nelle scorse settimane, quando però era già forte il pressing dell'Arabia. Per la Juve di Igor Tudor sarebbe stato effettivamente il difensore perfetto, considerando che il club è alla ricerca proprio di un elemento che possa giocare sul centro-sinistra, ma a questo punto il possibile colpo di mercato può dirsi sfumato.