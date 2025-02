Hancko, futuro già scritto: la Juventus pronta a blindarlo, c'è il piano

Getty Images

A gennaio per lail colpo non è stato possibile, ma la sensazione è che sia solo rinviato. Come scrive Tuttosport, sembra già scritto il futuro di, che a fine stagione lascerà ile intende mantenere la parola data a inizio dicembre al club bianconero, che per lui ha pronto. Anzi, c'è di più: per evitare problemi in estate con il possibile inserimento di altre società, nelle prossime settimane Cristiano Giuntoli tornerà alla carica con gli olandesi per cercare di blindare l'accordo in largo anticipo.

Il piano della Juventus per Hancko

Meglio fare in fretta, perché già a gennaio un paio di squadre inglesi avevano sondato il terreno per il mancino slovacco classe 1997, uno con pochi eguali in termini di spessore ed esperienza internazionale, che tra l'altro è in grado di giocare sia da centrale che da terzino sinistro. Dalle parti della Continassa, inoltre, puntano a sfruttare la finestra di mercato dall'1 al 10 giugno, valida per chi parteciperà al, per completare l'affare, così da avere Hancko abile e arruolabile già per la rassegna iridata negli Stati Uniti.